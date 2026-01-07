Milano accoltella un poliziotto di 22 anni | arrestato un 24enne egiziano

A Milano, un giovane di 24 anni egiziano è stato arrestato dopo aver aggredito un poliziotto di 22 anni. L’uomo ha minacciato gli agenti con una lama, colpendoli con fendenti diretti al petto durante un'azione improvvisa. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di neutralizzare la minaccia e di mettere fine all’episodio.

Minaccia gli agenti con una lama, poi l'assalto improvviso e i fendenti dritti al petto di uno dei poliziotti. Colpi letali, resi inoffensivi un po' dalla divisa, un po' dalla prontezza dell'altro agente che blocca l'uomo - un 24enne nordafricano con precedenti - e lo disarma sparandogli alla gamba sinistra. Tutto comincia con una serie di chiamate al 112. I residenti segnalano un uomo alterato all'interno di un condominio nel quartiere Baggio, a Milano. Gli agenti lo trovano dentro un appartamento dove una famiglia aveva provato a dargli ristoro. È un 24enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti.

