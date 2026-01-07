Milan Rabiot è il baricentro | con lui il centrocampo ha ritrovato identità

A Milano, l’impatto di Rabiot sul centrocampo è evidente: la sua presenza ridà equilibrio e solidità alla squadra. Con lui in campo, il Milan dimostra di aver ritrovato un’identità più definita, che si traduce in maggiore stabilità e compattezza. La sua capacità di influenzare il gioco si riflette nei risultati e nella fiducia che si percepisce tra i tifosi e nello spogliatoio.

C'è un dato che a Milanello non ha bisogno di grafici per essere spiegato: quando c'è Adrien Rabiot, il Milan è un'altra squadra. Più corto, più solido, più leggibile nei momenti in cui la partita chiede ordine prima ancora che talento. Non è un caso, non è suggestione. È una realtà che si riflette nel campo, nella postura della squadra e nel modo in cui i rossoneri assorbono la pressione avversaria. L'arrivo del centrocampista francese, fortemente voluto da Massimiliano Allegri, ha dato immediatamente una direzione precisa al reparto. Non solo qualità, ma struttura. Non solo palleggio, ma equilibrio.

