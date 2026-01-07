Milan occhi molto attenti su Norton-Cuffy | può essere il vice Saelemaekers Ecco il costo

Il Milan monitora attentamente Norton-Cuffy, che potrebbe rappresentare una valida alternativa a Saelemaekers. La partita di questa sera contro il Genoa potrebbe offrire spunti utili per valutare il suo rendimento e il possibile trasferimento. Il costo del giocatore è stato già definito, e il club sta seguendo con attenzione le sue prestazioni in vista di eventuali sviluppi di mercato.

Calciomercato Milan, Norton-Cuffy potrebbe essere un osservato speciale della partita di questa sera contro il Genoa. Il laterale piace ai rossoneri. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'.

