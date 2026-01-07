Milan nodo Nkunku | il Fenerbahçe spinge ma manca l’accordo

Il futuro di Christopher Nkunku al Milan rimane incerto, mentre il Fenerbahçe intensifica le trattative. Il club turco, supportato dalla volontà di Domenico Tedesco, ex allenatore del Lipsia, cerca di convincere il giocatore. Tuttavia, al momento, non è stato raggiunto un accordo tra le parti, lasciando il nodo di questa trattativa ancora aperto nel mercato dei trasferimenti.

Il futuro di Christopher Nkunku resta uno dei nodi centrali del mercato rossonero. Il Fenerbahçe continua il pressing da Istanbul, spinto dalla volontà di Domenico Tedesco, che conosce bene il francese dai tempi del Lipsia. Ma a Casa Milan, al momento, non si registrano passi decisivi. Il punto è economico. Per evitare una minusvalenza, il Milan valuta Nkunku non meno di 33 milioni, dopo l’investimento recente fatto con il Chelsea. Una cifra che il Fenerbahçe non ha ancora messo sul tavolo. C’è poi la volontà del giocatore. Nkunku non appare convinto di lasciare Milano e vuole giocarsi le sue carte in rossonero, forte anche dell’ultima prestazione contro il Verona, quando ha firmato la sua prima doppietta con la nuova maglia, spezzando un digiuno che durava da mesi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

