Milan Modri? titolare col Genoa | riposo in vista a Firenze

Luka Modri? sarà in campo con il Milan contro il Genoa a San Siro, ma la sua presenza in vista della trasferta di Firenze è già programmata. Il centrocampista croato dovrebbe godere di un turno di riposo domenica al Franchi, nell'ambito di una strategia di gestione della rosa. La scelta permette al Milan di mantenere equilibrio tra prestazioni e recupero, garantendo la continuità dell’andamento in campionato.

Luka Modri? guiderà il Milan dal primo minuto domani sera a San Siro contro il Genoa. La gestione del croato è però già pianificata: per la trasferta di domenica al Franchi è pronto un turno di riposo. In vista della sfida contro la Fiorentina, lo staff rossonero valuta il cambio in regia. In pole c’è Samuele Ricci, al momento favorito su Ardon Jashari per partire dall’inizio. Scelte mirate, senza strappi: il Milan dosa Modri? per tenere equilibrio tra presente e calendario. L'articolo proviene da MilanZone.it. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Modri? titolare col Genoa: riposo in vista a Firenze Leggi anche: Infortuni Milan: ecco le sensazioni su Leao e Gimenez. Modric verso il riposo col Sassuolo? Leggi anche: Atalanta, riposo-premio fino a mercoledì 17. Occhi su Djimsiti in vista del Genoa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Prima il solito Pulisic, poi la doppietta della resurrezione di Nkunku: il Milan abbatte il Verona; Borghi: “Non credo che Fullkrug possa partire titolare col Genoa. Occhio a…”. Milan-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Allegri e De Rossi - Duo di attacco confermato con Colombo terminale offensivo e Vitinha, vista l'assenza di Ekuban, fermo per un problema muscolare ... genovatoday.it

