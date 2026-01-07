Milan Modric presente tra la lista dei 25 migliori calciatori del 21esimo secolo

Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato inserito tra i 25 migliori calciatori del 21º secolo. Un riconoscimento che sottolinea la sua carriera e le sue qualità tecniche, apprezzate a livello internazionale. La sua presenza in questa lista rappresenta un tributo alla sua costanza e al valore che ha dimostrato nel corso degli anni, confermando il suo ruolo di rilievo nel panorama calcistico moderno.

Luka Modric è la classe fatta a calciatore, si sa, ma oggi è arrivato un riconoscimento davvero importante per il calciatore del Milan: la speciale classifica.

