Milan-Genoa probabili formazioni | Allegri non fa calcoli Nessun turnover

Il match tra Milan e Genoa vedrà Allegri confermare una formazione stabile, senza ricorrere a turnover significativi. L'allenatore dei rossoneri sembra orientato a mantenere un assetto consolidato, evitando variazioni rispetto alle ultime uscite. La partita rappresenta un'occasione importante per il Milan di consolidare la posizione in campionato, con attenzione alle scelte tattiche e alla preparazione dell'intera squadra.

Milan-Genoa, probabili formazioni: Allegri non dovrebbe pensare a cambi particolari in vista della partita contro la squadra di De Rossi.

