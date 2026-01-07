Milan-Genoa probabili formazioni | Allegri non fa calcoli Nessun turnover
Il match tra Milan e Genoa vedrà Allegri confermare una formazione stabile, senza ricorrere a turnover significativi. L'allenatore dei rossoneri sembra orientato a mantenere un assetto consolidato, evitando variazioni rispetto alle ultime uscite. La partita rappresenta un'occasione importante per il Milan di consolidare la posizione in campionato, con attenzione alle scelte tattiche e alla preparazione dell'intera squadra.
