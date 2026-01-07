Milan Genoa Allegri ha deciso | confermati tutti i titolarissimi Le indicazioni da Milanello sono chiare

Per la partita tra Milan e Genoa, Allegri ha deciso di confermare la formazione titolare, senza apportare cambiamenti rispetto alle ultime uscite. Le indicazioni provenienti da Milanello confermano l’intenzione dell’allenatore di schierare la squadra migliore, mantenendo gli stessi protagonisti. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, le scelte definitive sono state prese durante la rifinitura odierna.

Milan Genoa, niente turnover: Allegri va con la squadra migliore. Le indiscrezioni da Milanello, le ultimissime Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe sciolto gli ultimi dubbi tattici durante la rifinitura odierna a Milanello. In vista della sfida di domani, giovedì 8 gennaio, contro il Genoa, il tecnico

Milan – Genoa, tegola pesantissima: l’annuncio in conferenza - Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa, annunciato uno stop pesantissimo: avete sentito di chi si tratta? spaziomilan.it

Milan-Genoa, Allegri: “Alzata la quota Champions; la società lavora per il futuro. Maignan, Modric, Loftus-Cheeck…” - Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga di campionato che il Milan giocherà contro il Genoa. europacalcio.it

#Genoa, #DeRossi: “Contro il #Milan sfida delicata, serve la perfezione” #MilanPress x.com

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa ha parlato della corsa Scudetto e si è sbilanciato sulla ‘quota’: “Sarà tra gli 86 e gli 88 punti”: https://fanpa.ge/Hgr8w - facebook.com facebook

