Milan Forgione | Il fattore scudetto sarà il percorso nelle coppe di Inter e Napoli
In un’intervista a TMW, il giornalista Angelo Forgione analizza la lotta scudetto, sottolineando come il percorso nelle coppe di Inter e Napoli possa influenzare la corsa al titolo. Secondo Forgione, le prestazioni nelle competizioni europee potrebbero incidere sulla competitività delle squadre italiane, incluso il Milan. La sfida rimane aperta, con fattori esterni che potrebbero determinare l’esito finale del campionato.
A parlare della lotta scudetto è stato il giornalista Angelo Forgione ai microfoni di TMW: le parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
