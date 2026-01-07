Mikah | chi è l’artista che ha fatto del viaggio la sua identità musicale

Mikah è un artista che ha fatto del viaggio e della scoperta il cuore della sua musica. Cresciuto lontano da casa, ha attraversato continenti, culture e mondi musicali diversi, arrivando a concepire “casa” come uno stato interiore. La sua esperienza si riflette nelle sue composizioni, che uniscono influenze variegate in un percorso autentico e riflessivo. Un’artista che, attraverso il viaggio, ha trovato la propria identità musicale.

Crescere lontano da casa, attraversare continenti, lingue e industrie musicali diverse, e arrivare al momento in cui "casa" non è più un luogo ma una condizione interiore. Homesick nasce esattamente da qui. Con In Between e Dream, mikah completa una trilogia che racconta lo sradicamento senza romanticizzarlo, il movimento senza celebrarlo come conquista automatica, e l'identità come qualcosa che si costruisce per stratificazione, non per ritorno. Il progetto segue una traiettoria lineare e volutamente essenziale: partire, restare sospesi, ridefinire. Escape era il distacco iniziale, fisico e mentale, dalla Hawaii dell'adolescenza verso l'Asia.

