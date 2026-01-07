Migranti al freddo a L’Aquila | chiesa contesa verifiche tecniche e scontro politico

A L’Aquila, i migranti sono al freddo in attesa di una soluzione. La disputa sulla chiesa contesa, le verifiche tecniche e le tensioni politiche coinvolgono istituzioni locali e nazionali. La polizia municipale è impegnata in piazza d’Armi, mentre il dibattito sull’accoglienza e i vincoli normativi continua a occupare l’attenzione pubblica e politica.

L'Aquila - Polizia municipale al lavoro a piazza d'Armi, mentre il caso approda a livello nazionale tra richieste di accoglienza immediata, vincoli normativi e polemiche trasversali. Resta alta l'attenzione sull'emergenza migranti a L'Aquila, dove è previsto in mattinata un sopralluogo della polizia locale nella chiesa di San Bernardino, nell'area di piazza d'Armi. L'ispezione segue la proposta di ospitare per la notte 24 migranti, da settimane costretti a dormire all'aperto, spesso con temperature sotto lo zero. Le verifiche riguarderanno gli aspetti tecnici e strutturali, anche in funzione della possibile riacquisizione dell'edificio nel patrimonio comunale.

