Migliaia di utenti si divertono a usare l’intelligenza artificiale di Gork per ‘spogliare’ le donne a loro insaputa tra le foto su X anche Kate Middleton e Nell Fisher | l’allarme della Bbc

Negli ultimi giorni, su X, si sono verificati episodi di utilizzo della chatbot Grok, che permette di modificare immagini di donne, alcune minorenni, rendendole in bikini senza consenso. La BBC ha sollevato preoccupazioni riguardo a questa pratica, evidenziando rischi legati alla privacy e alla tutela delle persone coinvolte. È importante essere consapevoli delle implicazioni etiche e legali di tali strumenti, che possono facilmente essere usati in modo inappropriato.

La chatbot Grok spoglia donne (non consenzienti e anche minorenni) lasciandole in bikini. È quello che sta accadendo, tra le polemiche, da giorni su X. Nell'occhio del ciclone è finita una funzione della AI che consente di modificare le immagini caricate sulla celebre piattaforma di Elon Musk. In pratica, all'incirca sotto Natale, decine di migliaia di utenti hanno iniziato a " divertirsi " ad usarla per togliere abiti ad attrici o signore in genere, talvolta anche minorenni, mostrandole in mutandine e reggiseno o anche cosparse di olio abbronzante. Le immagini, ovviamente taroccate, nel senso che non si tratta dei veri corpi nudi delle donne coinvolte, vengono poi diffuse su X senza il consenso delle interessate.

