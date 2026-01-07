A gennaio 2025, Microsoft potrebbe avviare una significativa ristrutturazione del personale, con potenziali licenziamenti di massa. Secondo fonti interne e analisti finanziari, questa operazione potrebbe coinvolgere anche la divisione Xbox, rappresentando una delle più grandi riorganizzazioni nella storia dell’azienda. La notizia, ancora da confermare, sottolinea le sfide del colosso tecnologico nell’attuale contesto di mercato.

Microsoft potrebbe avviare a gennaio 2025 una nuova, pesante ristrutturazione del personale, secondo indiscrezioni provenienti da fonti interne e analisti finanziari e se confermate, le cifre ipotizzate renderebbero questa tornata di licenziamenti la più ampia mai effettuata dal colosso di Redmond. L’operazione si inserirebbe in una strategia ormai ricorrente, con tagli annunciati o avviati per il quarto anno consecutivo nello stesso periodo. Al centro dell’attenzione c’è anche la divisione gaming, con Xbox che rischia di essere nuovamente coinvolta. Secondo le informazioni riportate da Wccftech, i licenziamenti dovrebbero concentrarsi nella terza settimana di gennaio e interessare diversi settori dell’azienda. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Microsoft licenzierà migliaia di dipendenti a gennaio 2025 e sarà colpita anche la divisione Xbox?

Leggi anche: Xbox, Microsoft nega di aver fissato un obiettivo del 30% di margine per la divisione gaming

Leggi anche: Azure in tilt, migliaia di siti giù: Microsoft, Poste, Xbox, Teams non funzionano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Microsoft: licenzia 9.000 dipendenti, il 4% della sua forza lavoro globale - La decisione riguardera' meno del 4% della sua forza lavoro globale, suddivisa in ... ilsole24ore.com

Microsoft, dipendenti ZeniMax in sciopero: 'Pretendiamo condizioni di lavoro migliori' - Nella giornata del 13 novembre centinaia di dipendenti ZeniMax Media, società a cui è legata una realtà come Bethesda, hanno scioperato contro Microsoft facendo importanti richieste al colosso di ... everyeye.it

Microsoft, clima teso dopo i licenziamenti: 'Dobbiamo ricostruire la fiducia persa con i dipendenti' - Satya Nadella ha riconosciuto apertamente durante un incontro aziendale online che Microsoft deve compiere sforzi per riparare le relazioni con la propria forza lavoro. hwupgrade.it