Microgame il fondatore D’Aloia | Il nuovo management ha vissuto di inerzia senza innovarsi

Microgame, fondata nel 1998 da D’Aloia, è stata per anni leader nel settore del gaming online. Recentemente, il fondatore ha commentato come il nuovo management abbia vissuto di inerzia senza apportare innovazioni significative. Ora, l’azienda si prepara a una ristrutturazione strategica, con l’obiettivo di sviluppare un nuovo modello di business e riposizionarsi nel mercato.

