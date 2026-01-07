Microgame il fondatore D’Aloia | Il nuovo management ha vissuto di inerzia senza innovarsi
Microgame, fondata nel 1998 da D’Aloia, è stata per anni leader nel settore del gaming online. Recentemente, il fondatore ha commentato come il nuovo management abbia vissuto di inerzia senza apportare innovazioni significative. Ora, l’azienda si prepara a una ristrutturazione strategica, con l’obiettivo di sviluppare un nuovo modello di business e riposizionarsi nel mercato.
Tempo di lettura: < 1 minuto "Ristrutturare l'azienda e creare un nuovo modello di business". Parole di chi l'azienda Microgame l'ha fondata nel lontano 1998 e per una quindicina d'anni l'ha posizionata ai vertici del mercato del gaming online mondiale. Sulla procedura avviata dall'azienda di Contrada Olivola per licenziare quasi il 10% della sua forza lavoro con 14 richieste, abbiamo ascoltato colui il quale nel 1996 fu il fondatore dell'azienda, Fabrizio D'Aloia, amministratore delegato fino al 2012 e presidente fino a marzo 2013. Accorato il consiglio all'attuale management: " Questa storia è l'epilogo di un mercato in fase discendente.
