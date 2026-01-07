Mickey Rourke spiazza | Non ho fatto io la raccolta fondi non donate | VIDEO

Recentemente si è diffusa la notizia di una raccolta fondi a nome di Mickey Rourke. Tuttavia, l'attore ha chiarito di non aver promosso questa iniziativa e ha invitato i fan a non effettuare donazioni. Rourke si è detto imbarazzato per quanto accaduto e ha assicurato che affronterà personalmente eventuali difficoltà. Questa vicenda ha suscitato sorpresa tra i suoi sostenitori e il pubblico.

Dopo la notizia della raccolta fondi per aiutare Mickey Rourke, l'attore ha rotto il silenzio e rivelato che non vuole che i suoi fan gli facciano donazioni: si sente in imbarazzo per quanto accaduto e garantisce che se la caverà da solo L'articolo Mickey Rourke spiazza: “Non ho fatto io la raccolta fondi, non donate” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

