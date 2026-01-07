Mickey Rourke 100mila dollari in meno di due giorni | Nessuno sta cercando di truffarlo

Mickey Rourke, attore di lunga carriera, si trova al centro di un episodio che ha suscitato molto interesse: ha perso 100.000 dollari in meno di due giorni, senza che ci siano prove di truffa ai suoi danni. A 73 anni, l’attore affronta questa situazione con dignità, rappresentando un esempio di come si possa mantenere la calma di fronte alle difficoltà. Questa vicenda evidenzia l’importanza di verificare sempre le informazioni prima di trarre conclusioni.

Mickey Rourke oggi si trova a combattere il match più difficile: quello contro la realtà. A 73 anni, l’iconico protagonista di 9 settimane e ½ e The Wrestler è finito al centro di un vero paradosso mediatico, che mimxa solidarietà e dignità. In meno di quarantotto ore, una raccolta fondi lanciata su GoFundMe ha superato i 100.000 dollari per salvarlo dallo sfratto, ma l’attore si è dissociato da tutto questo. La sua risposta è stata un urlo di dolore che ha gelato i fan, si è detto umiliato da un’azione che non aveva richiesto e su cui non avrebbe avuto alcun controllo. Dopo queste dichiarazioni, è intervenuta la sua storica manager Kimberly Hines. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mickey Rourke, 100mila dollari in meno di due giorni: “Nessuno sta cercando di truffarlo” Leggi anche: Mickey Rourke, debito da 60mila dollari: raccoglie fondi per evitare lo sfratto Leggi anche: Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mickey Rourke rischia lo sfratto: parte la raccolta fondi per… pagargli l’affitto; Mickey Rourke: «Non ho creato io la raccolta fondi per evitare lo sfratto. È imbarazzante»; Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto; Mickey Rourke nega la raccolta fondi per l'affitto, ma GoFundMe raccoglie 102mila dollari. Mickey Rourke e la raccolta fondi: «Non l'ho creata io, è imbrazzante. Non voglio beneficenza». I registi lo cercano, superati 100mila dollari - La notizia della raccolta fondi per aiutare Mickey Rourke a pagare i debiti per evitare lo sfratto ha fatto il giro del mondo. leggo.it

