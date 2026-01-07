MG CHIUDE IL 2025 A 50.064 UNITÀ E SALE SUL PODIO DELL’IBRIDO
Nel 2025, MG Motor ha raggiunto in Italia 50.064 immatricolazioni, consolidando la propria posizione nel segmento delle vetture ibride. Il risultato riflette l’interesse crescente verso la mobilità sostenibile e la presenza del marchio tra i principali protagonisti del mercato italiano. Con questa performance, MG si conferma tra i leader nel settore delle vetture full hybrid, rafforzando la propria presenza e affidabilità nel panorama automobilistico nazionale.
(Adnkronos) – MG Motor archivia il 2025 con un nuovo traguardo record sul mercato italiano: 50.064 vetture immatricolate nei dodici mesi, confermando il marchio tra i protagonisti assoluti della nuova mobilità e al secondo posto tra i leader del full hybrid. Il risultato è trainato dalla tecnologia Hybrid+, il “full hybrid vero” sviluppato da MG, oggi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Mg, in Europa vendite 2025 superano quota 300 mila unità (+30%)
Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Prevc domina la prima tappa! Zajc squalificato, Hoffmann sale sul podio
Riassumo TUTTO il 2025 - L'anno più ASSURDO di SEMPRE.
Il 2025 si chiude così. Con dieci delle vetture più iconiche che abbiamo trattato nel corso dell’anno. Dieci auto diverse, unite da eccellenza, carattere e visione. Ognuna ha rappresentato un momento, una storia, un livello che racconta perfettamente questo per - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.