MG CHIUDE IL 2025 A 50.064 UNITÀ E SALE SUL PODIO DELL’IBRIDO

Nel 2025, MG Motor ha raggiunto in Italia 50.064 immatricolazioni, consolidando la propria posizione nel segmento delle vetture ibride. Il risultato riflette l’interesse crescente verso la mobilità sostenibile e la presenza del marchio tra i principali protagonisti del mercato italiano. Con questa performance, MG si conferma tra i leader nel settore delle vetture full hybrid, rafforzando la propria presenza e affidabilità nel panorama automobilistico nazionale.

