Mezzocammino 70enni in difficoltà sul Tevere | il salvataggio della Guardia Costiera

Nella mattina del 7 gennaio 2025, la Guardia Costiera di Roma è intervenuta per soccorrere due anziani di 70 anni in difficoltà sul Tevere a Mezzocammino. A seguito di una segnalazione dei Vigili del Fuoco, il personale della Capitaneria ha coordinato il salvataggio di un natante con motore in avaria, garantendo sicurezza e assistenza ai presenti. L’intervento ha evidenziato l’importanza di un tempestivo supporto nelle situazioni di emergenza sul fiume.

Roma, 7 gennaio 2025 – Nella mattinata odierna, intorno alle ore 11:30 circa, a seguito di una segnalazione ricevuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, la Sala Operativa della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Roma ha coordinato un intervento di assistenza a favore di un natante con motore in avaria sul fiume Tevere, in località Mezzocammino. L'unità, con a bordo tre persone di età superiore ai 70 anni, a causa dell'improvvisa avaria al motore è stata trascinata dalla forza del fiume, riuscendo ad ormeggiare in modo precario solo all'altezza del Ponte del Grande Raccordo Anulare dopo essere stata alla deriva, in balia della corrente, per circa 2 km.

