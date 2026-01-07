Il 7 gennaio 2026 a Roma si prevede tempo stabile con temperature generalmente invariate e condizioni asciutte durante la serata. Al nord, al mattino, ci saranno nuvole sparse e qualche fenomeno, in particolare sulla Romagna, con neve a quote collinari. Nel centro, giornata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse, con neve in Appennino sopra i 1600 metri. Le temperature rimarranno stabili o in lieve calo su tutta Italia.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velocità batte in pianura padana il terreno altrove locali fenomeni tra Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte numero Sita momento ma tempo ancora asciutto Salvo difino amministra Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve in Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la serata era notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche fine 1600 m dell'Abruzzo meridionale Azzurra al mattino locali pioggia su Sardegna in campagna asciutta altrove con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise per lo più invariato sulle altre regioni tra la serata era no precipitazioni in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime e massime stabile in generale di induzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di torta mi ricordo che le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

