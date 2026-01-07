Il 7 gennaio 2026, alle prime ore del mattino, il tempo su Roma si presenta stabile con temperature minime in calo rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni generali sono caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con alcune nuvole sparse e fenomeni limitati a zone specifiche. Le temperature si mantengono nella media stagionale, senza variazioni significative durante la giornata. Le previsioni sono confermate dal centro meteo italiano.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velocità bassa in pianura padana e serena altrove locali fenomeni in Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte numero si trova Menton a tempo ancora asciutto salvati fino a misura Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve in Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la terra e la notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche tiene 1600 m dell'Abruzzo video Natale al sud Al mattino locali pioggia in Sardegna in campagna asciutta altrove con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise perlopiù invariato sulle altre regioni tra la serata era no precipitazioni in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime e massime stabili in generale di induzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di Porta mi ricordo che le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 07-01-2026 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 06-01-2026 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 01-01-2026 ore 06:15

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Allerta meteo il 7 gennaio 2026, c'è fake news che a Roma le scuole sarebbero chiuse. Il maltempo c'è ma le scuole saranno aperte; Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto la pioggia e temperature in calo; Previsioni Meteo Roma e Lazio – Mercoledì 7 Gennaio 2026.

Meteo Roma EUR Oggi - A Roma EUR oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima 4°C, massima 13°C. ilmeteo.it

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE METEO Mentre per una parte del Municipio Roma VI delle Torri si passa da allerta arancione a rossa per le prossime 36 ore viste le difficoltà di deflusso delle acque nel fiume Aniene, per il resto tutto sta tornando nella norma. - facebook.com facebook

#Meteo: #Roma, tromba d'aria in zona #Frattocchie, vola tutto! Il #Video x.com