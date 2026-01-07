Meteo le previsioni per il fine settimana a Messina

Le previsioni meteo per il fine settimana a Messina indicano un'instabilità moderata, con correnti nordoccidentali che influenzeranno la regione. Le condizioni del tempo saranno caratterizzate da variabilità, con possibili piovaschi nelle zone settentrionali. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche e pianificare le attività di conseguenza.

Un flusso di intense correnti nordoccidentali interesserà la Sicilia nei prossimi giorni, dando luogo a condizioni di instabilità a tratti, soprattutto nelle aree settentrionali della regione. Giovedì l'intenso flusso di Maestrale - riporta l'esperto Lorenzo Badellino di di 3bmeteo.com -.

