Meteo instabile scatta l’avviso giallo su tutta l’Isola

La Protezione civile regionale ha emesso un allerta gialla per tutta la Sicilia, valida per l’intera giornata. Le condizioni meteorologiche previste indicano un possibile aumento dei rischi, in particolare sul fronte idraulico. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Allerta gialla per l'intera giornata di oggi in Sicilia. Il provvedimento è stato disposto dalla Protezione civile regionale a seguito delle condizioni meteorologiche previste, che potrebbero determinare situazioni di rischio soprattutto sul fronte idraulico.Secondo il bollettino ufficiale, le.

Meteo in Liguria, tempo instabile fino a domenica. Possibili temporali sabato, con un calo delle temperature - Genova – Tempo instabile fino a domenica sulla Liguria, con possibili precipitazioni soprattutto nelle aree interne. ilsecoloxix.it

Meteo, tre cicloni in arrivo sull'Italia: scatta l'allerta meteo per forti temporali e grandine in diverse regioni - Un vortice, partito dalla Spagna, risucchia correnti piu fredde in discesa dalla Russia e provoca temporali e grandinate verso il Sud Italia. corriereadriatico.it

BUONASERA A TUTTI VOI, PREVISIONI METEO PER MARTEDÌ 6 GENNAIO IN ABRUZZO. SITUAZIONE: nel giorno festivo dell Epifania, continueremo ad avere tempo diffusamente instabile su gran parte della fascia peninsulare, con delle nevicate fino in val - facebook.com facebook

#Meteo: Instabile con piogge tra Centro e Campania, nubi sparse alternate a schiarite sul resto del territorio. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di #3BMeteo. x.com

