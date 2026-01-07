Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile
Le previsioni meteo per mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, aggiornate al 6 gennaio, sono disponibili sul sito della Protezione Civile. Queste previsioni forniscono informazioni accurate e aggiornate sulle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni, aiutando a pianificare le attività quotidiane e a adottare eventuali misure di sicurezza.
Ecco le previsioni meteo per mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, pubblicate sul sito della protezione civile e aggiornate al 6 gennaio.Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “minimo depressionario sul Mediterraneo centrale (1004 hPa) in spostamento graduale verso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
