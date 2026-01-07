Messina celebra nove anni di guida spirituale dell’arcivescovo Accolla
Il 7 gennaio ricorre il nono anniversario dell’arcivescovo Giovanni Accolla alla guida della diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Un momento che invita alla riflessione sul percorso spirituale intrapreso e sugli impegni futuri, in un contesto di continuità e dedizione alla comunità locale.
Il 7 gennaio segna il nono anniversario dall’inizio del ministero dell’arcivescovo Giovanni Accolla alla guida della diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Per l’occasione, il vescovo ausiliare monsignor Cesare Di Pietro ha invitato la comunità diocesana a unirsi in preghiera per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: I 10 anni dell'arcivescovo Lorefice alla guida della chiesa di Palermo: "Ha dato voce agli ultimi"
Leggi anche: Antillo in lacrime per la morte di don Egidio, guida spirituale per oltre cinquant'anni
Messina. I 9 anni dell’arcivescovo Giovanni Accolla - MESSINA – Il 7 gennaio di nove anni fa l’arcivescovo Giovanni Accolla iniziava il suo ministero nella Chiesa di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela. msn.com
Tre giovani, una chiamata: la Chiesa di Messina celebra due nuovi sacerdoti e un diacono https://gazzettadelsud.it/p=2151691 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.