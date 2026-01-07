Messico continua la lotta contro il narcotraffico | i meriti di Harfuch
Il Messico prosegue la sua lotta contro il narcotraffico, con importanti risultati ottenuti sotto la guida di Harfuch. Con l’insediamento di Claudia Sheinbaum come presidente dal 1° ottobre 2024, si rafforzano gli sforzi per migliorare la sicurezza e l’ordine pubblico nel paese. Questo articolo analizza i progressi compiuti e le sfide ancora da affrontare in un contesto di crescente complessità.
Claudia Sheinbaum, presidente del Messico dal 1° ottobre 2024, è riuscita a ottenere risultati notevoli nella lotta contro il narcotraffico. I miglioramenti includono una riduzione degli omicidi e, in contrapposizione sono aumentati gli arresti e i sequestri di droga. Una strategia che molti esperti osservano con positività. Similmente, anche l’amministrazione Trump ha richiesto che le autorità combattessero il narcotraffico in modo più incisivo. Tuttavia, la richiesta è diventata ancora più pressante negli ultimi giorni, dopo l’attacco verificatosi recentemente in Venezuela. Il ruolo di Omar García Harfuch contro il narcotraffico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
