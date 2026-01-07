Messi | Andare al Barcellona non era la mia idea iniziale in futuro mi vedo come dirigente o proprietario di un club

Lionel Messi, ex calciatore argentino, ha dichiarato che non aveva previsto di trasferirsi al Barcellona all’inizio della sua carriera. Ora, al termine della sua attività sportiva, ha espresso la volontà di investire in un club, preferendo un ruolo dirigenziale o di proprietà piuttosto che continuare come allenatore. Questa scelta riflette il suo desiderio di contribuire al calcio in modo diverso, consolidando il suo legame con il mondo sportivo anche dopo il ritiro.

Lionel Messi, una volta conclusa la carriera agonistica, vorrà investire su un club e non continuare come allenatore. Lo ha detto in una intervista a Luzu Tv, un canale streaming argentino, rilanciata da Espn. Le parole di Messi. «Non mi vedo come allenatore. Mi piace l’idea di essere un dirigente, ma preferirei essere un proprietario. Mi piacerebbe avere il mio club, partire dal basso e farlo crescere. Essere in grado di dare ai ragazzi l’opportunità di crescere e raggiungere qualcosa di importante. Se dovessi scegliere, è ciò che mi attirerebbe di più». Messi è già comproprietario della squadra uruguaiana di quarta divisione Deportivo Lsm. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

