Messi anche per un fuoriclasse esistono le ‘regole’ | In casa non si gioca a pallone ha deciso mia moglie

Anche i grandi campioni come Lionel Messi devono rispettare alcune regole nella vita quotidiana. Nonostante la loro abilità in campo, ci sono limiti anche nelle mura di casa, come confermato da Messi stesso, che non può giocare a calcio con i figli all’interno, a causa delle decisioni della moglie. Questo dimostra come, anche per i fuoriclasse, le regole siano un aspetto fondamentale sia nel gioco che nella vita privata.

Comandante Messi: il fuoriclasse trasformato per aderire all’icona maradoniana - È stato personale ossessione, oggi è una causa: lo voleva per sé, ora lo cerca per diventare la ... ilsecoloxix.it

Facciamo tanti auguri per i suoi 38 anni a Lionel Messi Oggi il fuoriclasse argentino spegne 38 candeline, e il mondo del calcio si unisce per celebrarlo. Con il suo talento ha riscritto la storia di questo sport, incantando milioni di tifosi in ogni angolo del piane - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.