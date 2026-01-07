Messi ammette che non potrà allenarsi dopo il ritiro

Lionel Messi ha dichiarato di non prevedere un futuro come allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato. La stella dell’Inter Miami, invece, si concentrerà sulla proprietà e sulla crescita a lungo termine nel mondo del calcio, evitando di intraprendere la carriera da allenatore. Questa scelta riflette la volontà di dedicarsi ad altri ruoli all’interno dello sport, senza l’intenzione di allenare una squadra.

La stella dell'Inter Miami ha altri piani per quando finalmente deciderà di abbandonare la sua carriera da giocatore Lionel Messi ha escluso un futuro da allenatore, dicendo che non vede se stesso intraprendere quella strada una volta terminata la sua carriera da giocatore e preferirebbe invece concentrarsi sulla proprietà e sullo sviluppo a lungo termine all'interno di questo sport. Il capitano dell'Inter Miami ha spiegato che costruire un club dal basso gli piace molto più che lavorare a bordo campo.

