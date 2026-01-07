Messa di preghiera per le vittime e i feriti della tragedia di Crans-Montana

In memoria delle vittime e dei feriti della tragedia di Crans-Montana, questa messa di preghiera intende offrire conforto e vicinanza a chi ha subito la perdita o sta affrontando momenti difficili. Un momento di riflessione e solidarietà per ricordare le vite colpite e sostenere chi si trova ancora in difficoltà, mantenendo viva la speranza e il dolore condiviso.

Meloni invita Mattarella, ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittima di Crans Montana - L’ invito è stato rivolto alle alte cariche dello Stato, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai ministri e anche ai leader dell’opposizione. ilfattoquotidiano.it

Leone XIV: “preghiera per vittime tragedia Crans-Montana” - “Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia avvenuta a Crans- agensir.it

