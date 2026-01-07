Messa di preghiera per le vittime e i feriti della tragedia di Crans-Montana
In memoria delle vittime e dei feriti della tragedia di Crans-Montana, questa messa di preghiera intende offrire conforto e vicinanza a chi ha subito la perdita o sta affrontando momenti difficili. Un momento di riflessione e solidarietà per ricordare le vite colpite e sostenere chi si trova ancora in difficoltà, mantenendo viva la speranza e il dolore condiviso.
Non riesco a non pensarci. Non riesco a non esserci, con Palermo, vicino a queste vite spezzate e a chi oggi sta lottando per vivere. Sabato 10 gennaio, alle ore 18, nella chiesa Regina Pacis di Palermo, sarà celebrata una Santa Messa di preghiera per i giovani italiani morti nella tragedia della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
