Mercosur la promessa di Bruxelles sulla Pac ammorbidisce l’Italia Ma la Francia non ci casca
L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, discusso durante la riunione straordinaria a Bruxelles, rappresenta un tema di attenzione per l’Italia. Nonostante le promesse di Bruxelles sulla Politica Agricola Comune (PAC), alcune posizioni si rivelano ancora ferme, in particolare quella della Francia. Ursula von der Leyen non ha ancora ottenuto il consenso ufficiale dai Paesi contrari, evidenziando le complessità di un accordo che coinvolge molteplici interessi e sensibilità.
Sull’accordo Ue-Mercosur, al termine della riunione straordinaria tra i ministri dell’Agricoltura Ue, a Bruxelles, Ursula von der Leyen non incassa ancora il via libera ufficiale dei Paesi contrari. La Francia resta immobile (e potrebbe lasciare tutta la responsabilità all’Italia) e Roma prende tempo, ma è certamente più vicina al sì di quanto non lo fosse pochi giorni fa. L’apertura è dovuta alla proposta messa sul piatto dalla presidente della Commissione Ue per avere, anche da Italia e Francia, il via libera per l’accordo Ue-Mercosur, che apre le porte del mercato europeo a carne bovina, pollo, zucchero e miele in arrivo senza oneri dall’ America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Confagricoltura: bene impegno Pac ma no scambio con accordo Mercosu - (askanews) – Bene l’iniziativa della presidente della Commissione europea Von der Leyen, ma nessuno scambio tra fondi della Pac e Mercosur: gli accordi commerciali devono basarsi sulla re ... askanews.it
Cia: bene su Pac, tenere il punto su reciprocità in Mercosur - (askanews) – I correttivi della Commissione Ue alla proposta di riforma della Pac post 2027 e “in primis i 10 miliardi in più per l’agricoltura italiana sono, chiaramente, un segnale posi ... askanews.it
Ue, von der Leyen apre agli agricoltori: da Bruxelles accesso immediato a 45 miliardi per la Pac e risorse anti-crisi raddoppiate - La Commissione promette di rafforzare il sostegno agli agricoltori in una lettera ai presidenti di Cipro e del Parlamento Ue. milanofinanza.it
#Pac e #Mercosur, @Guarda_Cristina ( @europaverde_it): Nessun euro in più, Meloni accetta promesse vuote per sbloccare l'accordo
Il "sì" del governo Meloni all'accordo con i Paesi del Mercosur non è ancora garantito, anche dopo che la Commissione ha offerto finanziamenti anticipati per gli agricoltori. Dall'Italia arrivano però aperture. Ma si chiede anche che la carbon tax alle frontiere no
