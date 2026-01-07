L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, discusso durante la riunione straordinaria a Bruxelles, rappresenta un tema di attenzione per l’Italia. Nonostante le promesse di Bruxelles sulla Politica Agricola Comune (PAC), alcune posizioni si rivelano ancora ferme, in particolare quella della Francia. Ursula von der Leyen non ha ancora ottenuto il consenso ufficiale dai Paesi contrari, evidenziando le complessità di un accordo che coinvolge molteplici interessi e sensibilità.

Sull’accordo Ue-Mercosur, al termine della riunione straordinaria tra i ministri dell’Agricoltura Ue, a Bruxelles, Ursula von der Leyen non incassa ancora il via libera ufficiale dei Paesi contrari. La Francia resta immobile (e potrebbe lasciare tutta la responsabilità all’Italia) e Roma prende tempo, ma è certamente più vicina al sì di quanto non lo fosse pochi giorni fa. L’apertura è dovuta alla proposta messa sul piatto dalla presidente della Commissione Ue per avere, anche da Italia e Francia, il via libera per l’accordo Ue-Mercosur, che apre le porte del mercato europeo a carne bovina, pollo, zucchero e miele in arrivo senza oneri dall’ America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mercosur, la promessa di Bruxelles sulla Pac ammorbidisce l’Italia. Ma la Francia non ci casca

Leggi anche: I giovani di Coldiretti tra i manifestanti a Bruxelles per protestare contro Pac e Mercosur – Il video

Leggi anche: Gli agricoltori protestano con i trattori a Bruxelles al Consiglio Ue contro Mercosur e nuova Pac – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'Ue rinforza la Pac per blindare il Mercosur. Roma 'ascoltata'; PAC più forte per sbloccare il Mercosur: dieci miliardi in più per l’Italia; Pac, 45 miliardi subito: l’UE spinge l’Italia verso il Mercosur - pagina 13; L'ultima mossa di Bruxelles: 45 miliardi di euro per l'accordo Mercosur e il futuro dell'agricoltura.

Confagricoltura: bene impegno Pac ma no scambio con accordo Mercosu - (askanews) – Bene l’iniziativa della presidente della Commissione europea Von der Leyen, ma nessuno scambio tra fondi della Pac e Mercosur: gli accordi commerciali devono basarsi sulla re ... askanews.it