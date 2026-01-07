Mercoledì, Ginny & Georgia e altre serie Netflix potrebbero tornare solo nel 2027. Le comunicazioni odierne della piattaforma hanno generato incertezza sul futuro di alcuni titoli molto apprezzati, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli. Restano ancora da capire i tempi e le modalità di eventuali nuove stagioni o ritorni, con un impatto evidente sulla programmazione futura del servizio streaming.

Gli annunci compiuti oggi dalla piattaforma di streaming lasciano in sospeso il destino di alcuni progetti molto amati dai fan. Gli annunci compiuti oggi da Netflix hanno svelato alcune attese date di uscita per serie tv molto amate, come One Piece. Tra i titoli assenti, tuttavia, ci sono degli show che in passato hanno conquistato gli spettatori, tra cui Mercoledì, che potrebbero quindi arrivare solo nel 2027. Le assenze tra le date di uscita del 2026 Tra le date degli show annunciati mancano infatti all'appello quelle relative alle nuove stagioni di Mercoledì, Ginny & Georgia, Ransom Canyon, Untamed e Per Sempre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mercoledì, Ginny & Georgia e le altre serie Netflix che potrebbero arrivare solo nel 2027

