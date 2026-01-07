Mercoledì da Dragoni | Trump ridisegna il mondo L’Ue resta a guardare

Da laverita.info 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì da Dragoni analizza gli sviluppi della politica internazionale, con particolare attenzione alle mosse di Donald Trump e alle implicazioni per l’Europa. Dopo l’intervento in Venezuela, l’attenzione si sposta su Iran e Groenlandia, diventati centri di interesse strategico contro Cina e Russia. Un approfondimento sobrio e informato sugli eventi che stanno plasmando il panorama globale, con uno sguardo obiettivo e preciso sulle dinamiche in atto.

Trump detta l’agenda globale: dopo il Venezuela, l’Iran è nel mirino e la Groenlandia diventa un dossier di sicurezza strategica contro Cina e Russia. Gli Usa tornano potenza muscolare, l’Europa reagisce con appelli e retorica. La lezione, quindi, è: il mondo è cambiato e l’Ue, così com’è, non conta più. 🔗 Leggi su Laverita.info

mercoled236 da dragoni trump ridisegna il mondo l8217ue resta a guardare

© Laverita.info - Mercoledì da Dragoni | Trump ridisegna il mondo. L’Ue resta a guardare

Leggi anche: Il piano Trump ridisegna l’Europa: Washington e Mosca arbitri della sicurezza, UE spettatrice impotente

Leggi anche: Mercoledì da Dragoni | Truffa del Minnesota: milioni buttati per la finta integrazione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mercoledì da Dragoni | Trump ridisegna il mondo. L’UE resta a guardare

Video Mercoledì da Dragoni | Trump ridisegna il mondo. L’UE resta a guardare

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.