Mercato rossoblù Civitanovese manca l’annuncio per Bartolocci Niente da fare per Senigagliesi e Marino

Il mercato della Civitanovese prosegue con diverse uscite e alcune trattative in corso. Restano ancora da definire alcune situazioni, come l’annuncio di Bartolocci, mentre le possibilità di ingaggi di Senigagliesi e Marino sembrano sfumate. La squadra sta cercando di rafforzarsi e di adattarsi alle esigenze della stagione, mantenendo un profilo sobrio e orientato alla continuità.

Continuano i movimenti di mercato in casa Civitanovese. Si registrano molte uscite e qualche possibile entrata. Dopo Lucas Pitronaci (destinazione Trodica), ecco separarsi le strade con Facundo Macarof. Come anticipato ieri su queste colonne, il mediano classe 1995 ha espresso il desiderio di tornare in Argentina ed oggi dovrebbe ottenere lo svincolo chiudendo una esperienza iniziata nell'estate 2024. Si tratta di una perdita pesante per l'allenatore Daniele Marinelli che viene così privato di un punto di riferimento in mediana. Anche il suo collega di reparto Thiago Guedak è stato liberato, la Palmense è sulle sue tracce.

