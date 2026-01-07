Mercato Napoli Lucca prende tempo e spunta l’asse Nottingham

Da forzazzurri.net 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Napoli si trova in una fase di valutazione, con alcune trattative ancora in sospeso. Lucca, attualmente al centro delle discussioni, sta prendendo tempo, mentre emerge l'interesse per un possibile scambio con Nottingham. La situazione richiede attenzione e pazienza, poiché le decisioni definitive dipenderanno dall’evoluzione delle trattative e dalle strategie del club.

Il mercato del Napoli entra in una fase di riflessione profonda, fatta di incastri complessi e . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

mercato napoli lucca prende tempo e spunta l8217asse nottingham

© Forzazzurri.net - Mercato Napoli, Lucca prende tempo e spunta l’asse Nottingham

Leggi anche: Mercato, asse Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus

Leggi anche: Mercato Napoli, clamoroso scenario: spunta tutta la verità sul futuro di Lucca

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli, il piano con il calciomercato a saldo zero: cambiano gli obiettivi. Dubbi sul futuro di due giocatori; Calciomercato Napoli, Manna svela: Vogliamo alzare la qualità nel reparto offensivo; Mercato Napoli, possibile colpo a sorpresa: potrebbe arrivare una punta centrale; Napoli, ecco la decisione definitiva su Lucca: non si torna più indietro.

mercato napoli lucca prendeMercato Napoli, Lucca prende tempo e spunta l’asse Nottingham - Mercato Napoli, Lucca prende tempo e spunta l’asse Nottingham Il mercato del Napoli entra in una fase di riflessione profonda, fatta di incastri complessi ... forzazzurri.net

mercato napoli lucca prendeLucca verso la cessione, il Napoli lavora a un clamoroso ritorno in attacco - Calciomercato Napoli: Lucca resta in uscita, possibile estero o Roma. internapoli.it

mercato napoli lucca prendeCeccarini: “So che anche il Napoli pensa a Chiesa” - Ceccarini: "So che anche il Napoli pensa a Chiesa" Il mercato di gennaio del Napoli prende forma soprattutto attraverso le uscite. forzazzurri.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.