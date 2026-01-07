Mercato Juventus occhi su Kessié | l’Al?Ahli fa chiarezza Romano svela la situazione e i dettagli
Sul mercato della Juventus, spicca l’interesse per Franck Kessié, attualmente al Al-Ahli. Romano ha fatto chiarezza sulla situazione, rivelando i dettagli e le possibili strategie del club. La trattativa rimane in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle mosse future per rafforzare il centrocampo. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi, offrendo aggiornamenti sulle dinamiche coinvolte.
Mercato Juventus: Kessié nel mirino! L’ivoriano resta un obiettivo per i bianconeri Romano rivela la posizione dell’Al?Ahli Il calciomercato continua a muoversi senza sosta e tra i nomi più discussi delle ultime ore spicca quello di Franck Kessié, ex centrocampista del Milan. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che sul suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
