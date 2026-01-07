Il mercato dell’Inter per la fascia destra si concentra su tre possibili acquisti, tra cui una proposta proveniente dall’Atletico Madrid. Dopo il mancato ritorno di Cancelo, i nerazzurri stanno valutando le opzioni disponibili per rafforzare questa zona del campo, analizzando attentamente le caratteristiche di ciascun candidato. Ecco i dettagli sui profili presi in considerazione dalla società.

Inter News 24 Mercato Inter, dopo il mancato ritorno di Cancelo, i nerazzurri valutano tre profili per rinforzare la fascia destra. Il calciomercato dell’Inter entra in una fase cruciale per quanto riguarda il restyling delle corsie esterne. Con la pista Cancelo ormai sfumata e il forte interesse per Dodo della Fiorentina che si scontra con le alte richieste viola, la dirigenza nerazzurra sta vagliando nuove opportunità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome che sta guadagnando quota nelle ultime ore è quello di Nahuel Molina. L’esterno argentino, campione del mondo in carica, sta vivendo un momento di appannamento all’ Atletico Madrid, dove è finito spesso in panchina nelle rotazioni di Simeone. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, sono le tre opzioni per la fascia destra: una di queste arriva dall’Atletico Madrid. I dettagli

Leggi anche: Inter Dumfries, mercato di gennaio aperto: tre strade per la fascia destra in vista del girone di ritorno

Leggi anche: Fascia destra Inter, chi arriva al posto di Dumfries? Il nodo di mercato dei nerazzurri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter, per Cancelo offerto prestito secco da tre milioni di ingaggio. L'esterno però è stuzzicato dal Barcellona; Cancelo in rottura con l'Al-Hilal, sondaggi per Inter e Juve; Ufficiale, parte il calciomercato: tutti gli obiettivi delle big; Inter, ultimatum a Cancelo: se entro giovedì non otterrà il sì, l'affare non si farà.

Inter, per Cancelo offerto prestito secco da tre milioni di ingaggio. L'esterno però è stuzzicato dal Barcellona - Si apre la sessione invernale, segui gli ultimi aggiornamenti in diretta sulle trattative delle squadre italiane e non solo ... corriere.it