Mercato Genoa Bento insiste | pressing sul’Al?Nassr per ottenere il via libera al trasferimento
Il mercato del Genoa si concentra sulla trattativa con l’Al Nassr per il trasferimento di Bento. Il portiere brasiliano, attualmente in forza al club saudita, insiste nel cercare di convincere la società a cedere. La situazione resta in evoluzione, con il Genoa che spinge per trovare un accordo e completare l’operazione il prima possibile. Seguiranno aggiornamenti sui sviluppi di questa trattativa.
Mercato Genoa: Bento non molla: pressing costante sull’Al?Nassr per sbloccare il trasferimento, le ultime Bento, portiere brasiliano dell’Al?Nassr, continua a spingere con forza per convincere il club saudita ad accettare la proposta del Genoa. Come riportato nelle ultime ore, il giocatore ha ormai scelto la sua destinazione ideale e sta facendo tutto il possibile per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Bento, ci prova il Genoa: c'è l'offerta per l'ex obiettivo di mercato dell'Inter.
Bento: il Genoa attende la risposta dell’Al Nassr. Martinez Quarta per la difesa - Il portiere vuole giocare in Italia: prestito con riscatto a 5 milioni. primocanale.it
Genoa, Bento diventa la prima scelta per la porta. Su Fini c'è il Venezia - Livakovic verso il ritorno alla Dinamo Zagabria, il brasiliano dell’Al Nassr ora in pole per il dopo Leali. primocanale.it
