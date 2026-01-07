Il mercato del Genoa si concentra sulla trattativa con l’Al Nassr per il trasferimento di Bento. Il portiere brasiliano, attualmente in forza al club saudita, insiste nel cercare di convincere la società a cedere. La situazione resta in evoluzione, con il Genoa che spinge per trovare un accordo e completare l’operazione il prima possibile. Seguiranno aggiornamenti sui sviluppi di questa trattativa.

Mercato Genoa: Bento non molla: pressing costante sull’Al?Nassr per sbloccare il trasferimento, le ultime Bento, portiere brasiliano dell’Al?Nassr, continua a spingere con forza per convincere il club saudita ad accettare la proposta del Genoa. Come riportato nelle ultime ore, il giocatore ha ormai scelto la sua destinazione ideale e sta facendo tutto il possibile per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Genoa, Bento insiste: pressing sul’Al?Nassr per ottenere il via libera al trasferimento

Leggi anche: Vlahovic Bayern Monaco, novità sul futuro del serbo: bavaresi in pressing, lui non chiude al trasferimento in Bundesliga! Cosa succede

Leggi anche: Brozovic Juve, i bianconeri non lo perdono di vista: pressing in vista di gennaio, resistono anche queste due alternative al croato dell’Al Nassr

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Bento, ci prova il Genoa: c'è l'offerta per l'ex obiettivo di mercato dell'Inter. Che piace anche al....

Mercato Genoa, Bento insiste: pressing sul’Al-Nassr per ottenere il via libera al trasferimento - Mercato Genoa: Bento non molla: pressing costante sull’Al-Nassr per sbloccare il trasferimento, le ultime Bento, portiere brasiliano dell’Al-Nassr, continua a spingere con forza per convincere il club ... calcionews24.com