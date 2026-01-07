Meno aperture domenicali e festive di negozi e centri commerciali Uiltucs | Bene ma aumentino le paghe dal 50 al 100%

La proposta di ridurre le aperture domenicali e festive dei negozi, avanzata da Ernesto Dalle Rive di Ancc Coop, ha generato diverse reazioni nel settore. Mentre alcuni vedono questa misura come un passo per contenere i costi, altri sottolineano l'importanza di aumentare le retribuzioni, proponendo incrementi dal 50 al 100%. La discussione coinvolge aspetti economici e sociali, evidenziando le sfide del settore retail in Italia.

Roma, 7 gennaio 2026 – La riduzione delle aperture domenicali e festive come soluzione per contenere il costo del lavoro, come prospettato da Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc Coop, associazione nazionale cooperative di consumatori, ha suscitato più di una reazione. In testa quella di Paolo Andreani, segretario generale Uiltucs, che apprende "con interesse le valutazioni di Ancc-Coop, sulle aperture domenicali, considerate dalla Uiltucs lungimiranti". "La riduzione del numero delle domeniche di apertura è obiettivo da sempre perseguito dalla Uiltucs – esordisce Andreani – che considera la liberalizzazione avvenuta col Governo Monti profondamente sbagliata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

