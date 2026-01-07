Memoria disincanto e comicità | a Sogliano lo spettacolo di Alessandro Fullin Tre sedie ovvero la scenografia
Venerdì 9 gennaio, alle 21, il Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano ospita lo spettacolo
Venerdì 9 gennaio, alle ore 21, il palco del Teatro Elisabetta Turroni accoglie un nuovo appuntamento della rassegna Prova d’Attore 25-26 con Alessandro Fullin protagonista di “Tre sedie ovvero la scenografia”, spettacolo interpretato insieme ad Alessandra Ierse e Ussi Alzati.Gli anni passano. Le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
