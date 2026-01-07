Il 48° anniversario della strage di Acca Larenzia ricorda una delle pagine più dolorose della storia italiana. Meloni sottolinea l'importanza di mantenere viva la memoria e di promuovere una vera pacificazione nazionale. La ricorrenza invita a riflettere sulla responsabilità collettiva nel preservare il ricordo e nel lavorare per un futuro di unità e dialogo tra le parti.

(Adnkronos) – “Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità”. Lo scrive sui social la premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ricordando l’anniversario dell’attentato. “Quelli del terrorismo e dell’odio politico sono stati anni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni ricorda Acca Larenzia: “Pagina dolorosa, l’Italia merita vera pacificazione nazionale”

Leggi anche: Acca Larenzia, militanti di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe e aste. Meloni: «Se il dissenso è l’aggressione la democrazia perde»

Leggi anche: Acca Larenzia, spranghe e coltelli contro quattro ragazzi di Gioventù nazionale. L’aggressione nel quartiere della strage

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Domani Acca Larentia; Il vicedirettore di Rai Sport celebra la fiamma missina; Meloni su Acca Larenzia, se dissenso è aggressione la democrazia perde.

Meloni su Acca Larenzia, se dissenso è aggressione la democrazia perde - Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della resp ... msn.com