Meloni ricorda Acca Larenzia | Pagina dolorosa l’Italia merita vera pacificazione nazionale
Il 48° anniversario della strage di Acca Larenzia ricorda una delle pagine più dolorose della storia italiana. Meloni sottolinea l'importanza di mantenere viva la memoria e di promuovere una vera pacificazione nazionale. La ricorrenza invita a riflettere sulla responsabilità collettiva nel preservare il ricordo e nel lavorare per un futuro di unità e dialogo tra le parti.
"Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità". Lo scrive sui social la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ricordando l'anniversario dell'attentato. "Quelli del terrorismo e dell'odio politico sono stati anni
