Carissima Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, personalmente ritengo che le parole del coordinatore di Fratelli d’Italia per la sezione di Empoli superino l’indecenza e l’orrore. Il 3 gennaio 2026 “Empoli per la pace” organizza un presidio “per condannare l’ennesima e gravissima escalation bellica prodotta dall’attacco militare del governo Trump contro la Repubblica del Venezuela”, denunciando “una palese e inaudita violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli” e invitando cittadini e istituzioni a mobilitarsi contro la guerra” e diffondere la notizia sui propri profili social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni prenda le distanze dal coordinatore Cantini che parla di ‘sterminio’

