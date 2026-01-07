Meloni l’europea Sottoscrive il monito a Trump sulla Groenlandia esulta per la nuova Pac Bignami FdI | Nessuna incoerenza
Meloni si distingue per il suo ruolo in Europa, sottoscrivendo il monito a Trump sulla Groenlandia e apprezzando la nuova politica agricola comune. Bignami di FdI sottolinea l’assenza di incoerenze, mentre la premier si confronta con i volontari su garanzie per l’Ucraina, esprimendo soddisfazione per le iniziative della Commissione europea volte a rafforzare la cooperazione e la stabilità nella regione.
Vola dai volenterosi per un incontro definito “costruttivo e concreto” sulle garanzie per l’Ucraina e si dice soddisfatta per “la proposta della Commissione europea per rendere disponibili, già dal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale e apre una nuova crisi con l’Unione europea
Leggi anche: Il Quirinale contro Bignami: «Stupore». La smentita chiesta da FdI su piano anti Meloni. Fazzolari: mai dubbi sulla lealtà Mattarella
Giorgia Meloni è l'unica leader europea ad aver sostenuto l'intervento di Trump in Venezuela ma l'Europa è divisa e il premier britannico Starmer è categorico: "Né Maduro né Trump" - facebook.com facebook
La politica estera italiana ormai non la fa più l’Italia, la fa Trump in versione Google Maps. Lui parla, ricalcola, cambia strada, suggerisce svolte azzardate. Al volante c’è Giorgia Meloni. Sul sedile accanto Matteo Salvini, copilota distratto. Il problema è che ness x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.