Meloni l’europea Sottoscrive il monito a Trump sulla Groenlandia esulta per la nuova Pac Bignami FdI | Nessuna incoerenza

Da ilfoglio.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni si distingue per il suo ruolo in Europa, sottoscrivendo il monito a Trump sulla Groenlandia e apprezzando la nuova politica agricola comune. Bignami di FdI sottolinea l’assenza di incoerenze, mentre la premier si confronta con i volontari su garanzie per l’Ucraina, esprimendo soddisfazione per le iniziative della Commissione europea volte a rafforzare la cooperazione e la stabilità nella regione.

Vola dai volenterosi per un incontro definito “costruttivo e concreto” sulle garanzie per l’Ucraina e si dice soddisfatta per “la proposta della Commissione europea per rendere disponibili, già dal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

