Meloni e l’Europa rispondono a Trump | La Groenlandia appartiene al suo popolo

Il dibattito sulla sovranità della Groenlandia torna al centro dell’attenzione internazionale, con i leader di diversi paesi europei che ribadiscono il ruolo esclusivo di Copenaghen e Nuuk nelle decisioni riguardanti l’isola. In una dichiarazione congiunta, Italia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito e Danimarca sottolineano il rispetto dei principi della Carta Onu e l’importanza di mantenere la sovranità dell’area, evitando interferenze esterne.

Bruxelles, 7 gennaio 2026 – “ La Groenlandia appartiene al suo popolo”: con questa formula, in una dichiarazione congiunta, i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito e Danimarca hanno rivendicato che ogni decisione sul futuro dell’isola spetta esclusivamente a Copenaghen e a Nuuk, richiamando i principi della Carta Onu su sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini. Una chiara risposta al presidente Donald Trump che da giorni continua a dichiarare la sua volontà di prendersi la Groenlandia, in un modo o nell’altro. Groenlandia. Dove il ghiaccio può sciogliere la Nato Nella stessa nota hanno ribadito che la sicurezza dell’Artico è una priorità europea e transatlantica, ricordando che il Regno di Danimarca (Groenlandia inclusa) è parte della Nato e che la stabilità nella regione deve essere garantita collettivamente insieme agli alleati, Stati Uniti compresi, anche alla luce dell’accordo di difesa del 1951 tra Washington e il Regno di Danimarca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

