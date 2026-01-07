Meloni con i Volenterosi sostegno a Kiev ma no all' invio di truppe italiane

Durante il vertice dei Volenterosi a Parigi, Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia a Kiev, escludendo però l'invio di truppe italiane sul terreno. La presidente del Consiglio ha definito l'incontro “costruttivo e concreto”, sottolineando l'importanza di mantenere alta la pressione sulla Russia. La posizione italiana si concentra su supporto diplomatico e assistenza, evitando impegni militari diretti.

AGI - Ribadito il sostegno a Kiev, pur escludendo l'invio di truppe italiane "sul terreno", e condivisa la necessità di mantenere alta la pressione sulla Russia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni archivia il vertice dei volenterosi, a Parigi con due aggettivi: " Costruttivo e concreto ". La premier italiana vuole testimoniare anche con la sua presenza l'importanza di un passaggio particolarmente atteso, non solo sul fronte Ucraina. "La Groenlandia è parte della Nato" . Ancor prima di volare a Parigi, Meloni firma con gli altri leader della coalizione un documento in cui si sottolinea che " il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della Nato ", che " la sicurezza nell'Artico deve essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, sostenendo i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l' integrità territoriale e l' inviolabilità dei confini ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni con i Volenterosi, "sostegno a Kiev ma no all'invio di truppe italiane" Leggi anche: Ucraina, i ‘volenterosi’ a Parigi. Meloni: “Sostegno a Kiev, ma no invio truppe italiane” Leggi anche: Volenterosi, Meloni: "Sostegno all'Ucraina ma niente truppe italiane" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Volenterosi: forza multinazionale guidata da Europa con sostegno Usa. Starmer: hub militari in Ucraina dopo cessate il fuoco; Ucraina, Meloni al vertice dei Volenterosi: “No a invio truppe italiane a Kiev”; Ucraina, verso il vertice chiave. I nodi, il no dell'Italia all'invio di soldati; Ucraina, i Volenterosi firmano per una forza di pace. Germania e Spagna aprono all’invio di truppe,…. Meloni dai Volenterosi: 'Sosteniamo Kiev ma niente truppe' - Al fianco di Kiev fino a quando non si raggiungerà una pace "giusta e duratura". ansa.it

Ucraina, Meloni al vertice dei Volenterosi: “No invio truppe italiane a Kiev” - Al vertice dei Volenterosi a Parigi, la presidente del Consiglio ha confermato il sostegno dell’Italia alla sicurezza di Kiev. tg24.sky.it

Meloni al vertice dei Volenterosi: «Niente truppe italiane in Ucraina» - La premier ribadisce il proprio sostegno a Kiev fino a quando non si raggiungerà una pace «giusta e duratura», escludendo però l’impiego di soldati sul terreno ... giornaledibrescia.it

Il piano dei Volenterosi: "Sì degli Usa alle garanzie per Kiev". Parigi e Londra: tregua, poi i soldati. Meloni: "No a truppe italiane» x.com

In Venezuela non è successo niente e anche per le pretese americane sulla Groenlandia si può trovare una soluzione. Per i «volenterosi» europei, Meloni in testa, la priorità è non irritare Trump sul dossier Ucraina. Nessuno stop alle mire Usa: si arrangi la Da - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.