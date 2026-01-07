Meloni con i Volenterosi sostegno a Kiev ma no all' invio di truppe italiane

Durante il vertice dei Volenterosi a Parigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia a Kiev, escludendo però l’invio di truppe italiane sul territorio ucraino. Meloni ha definito l’incontro “costruttivo e concreto”, sottolineando l’importanza di mantenere alta la pressione sulla Russia senza compromettere la posizione diplomatica italiana.

AGI - Ribadito il sostegno a Kiev, pur escludendo l'invio di truppe italiane "sul terreno", e condivisa la necessità di mantenere alta la pressione sulla Russia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni archivia il vertice dei volenterosi, a Parigi con due aggettivi: " Costruttivo e concreto ". La premier italiana vuole testimoniare anche con la sua presenza l'importanza di un passaggio particolarmente atteso, non solo sul fronte Ucraina. "La Groenlandia è parte della Nato" . Ancor prima di volare a Parigi, Meloni firma con gli altri leader della coalizione un documento in cui si sottolinea che " il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della Nato ", che " la sicurezza nell'Artico deve essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, sostenendo i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l' integrità territoriale e l' inviolabilità dei confini ".

Meloni: "Non c'è un'opzione sul campo oggi con un ombrello delle Nazioni Unite e quello di cui si parla è una forza multinazionale nell'ambito della coalizione dei volenterosi per rafforzare la difesa ucraina" #ANSA x.com

Prima di raggiungere Parigi, per il vertice della Coalizione dei Volenterosi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hafatto tappa a Milano per fare visita, all'ospedale Niguarda, ad alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di

