Meloni con i Volenterosi sostegno a Kiev ma no all' invio di truppe italiane

Da agi.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni, al vertice dei Volenterosi a Parigi, ha ribadito il sostegno dell’Italia a Kiev, escludendo l’invio di truppe italiane. La presidente del Consiglio ha definito l’incontro “costruttivo e concreto”, sottolineando l’importanza di mantenere alta la pressione sulla Russia senza compromettere la posizione italiana. Un incontro volto a rafforzare la collaborazione internazionale, mantenendo un equilibrio tra sostegno e prudenza nelle scelte diplomatiche.

AGI - Ribadito il  sostegno a Kiev, pur escludendo l'invio di  truppe italiane "sul terreno", e condivisa la necessità di mantenere alta la  pressione sulla Russia, la presidente del Consiglio  Giorgia Meloni  archivia il  vertice dei volenterosi, a Parigi con due aggettivi: " Costruttivo e concreto ". La  premier italiana  vuole testimoniare anche con la sua presenza l'importanza di un passaggio particolarmente atteso, non solo sul fronte  Ucraina. "La Groenlandia è parte della Nato" . Ancor prima di volare a Parigi,  Meloni  firma con gli altri leader della coalizione un  documento  in cui si sottolinea che " il Regno di Danimarca, compresa la  Groenlandia, fa parte della  Nato ", che " la sicurezza nell'Artico  deve essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli  alleati della Nato, compresi gli  Stati Uniti, sostenendo i principi della  Carta delle Nazioni Unite, tra cui la  sovranità, l' integrità territoriale  e l' inviolabilità dei confini ". 🔗 Leggi su Agi.it

