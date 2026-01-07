Meloni con i Volenterosi sostegno a Kiev ma no all' invio di truppe italiane

Giorgia Meloni, al vertice dei Volenterosi a Parigi, ha ribadito il sostegno dell’Italia a Kiev, escludendo l’invio di truppe italiane. La presidente del Consiglio ha definito l’incontro “costruttivo e concreto”, sottolineando l’importanza di mantenere alta la pressione sulla Russia senza compromettere la posizione italiana. Un incontro volto a rafforzare la collaborazione internazionale, mantenendo un equilibrio tra sostegno e prudenza nelle scelte diplomatiche.

AGI - Ribadito il sostegno a Kiev, pur escludendo l'invio di truppe italiane "sul terreno", e condivisa la necessità di mantenere alta la pressione sulla Russia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni archivia il vertice dei volenterosi, a Parigi con due aggettivi: " Costruttivo e concreto ". La premier italiana vuole testimoniare anche con la sua presenza l'importanza di un passaggio particolarmente atteso, non solo sul fronte Ucraina. "La Groenlandia è parte della Nato" . Ancor prima di volare a Parigi, Meloni firma con gli altri leader della coalizione un documento in cui si sottolinea che " il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della Nato ", che " la sicurezza nell'Artico deve essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, sostenendo i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l' integrità territoriale e l' inviolabilità dei confini ".

Meloni con i volenterosi, "sostegno a Kiev ma no all'invio di truppe italiane" - Ribadito il sostegno a Kiev, pur escludendo l'invio di truppe italiane "sul terreno", e condivisa la necessità di mantenere alta la pressione sulla Russia, la presidente del Consiglio Giorgia Me ... msn.com

Ucraina, Meloni al vertice dei Volenterosi: “No invio truppe italiane a Kiev” - Al vertice dei Volenterosi a Parigi, la presidente del Consiglio ha confermato il sostegno dell’Italia alla sicurezza di Kiev. tg24.sky.it

L’Italia conferma il sostegno all’Ucraina ma non invierà soldati al fronte . Il 6 gennaio segna per Giorgia Meloni una giornata ricca di appuntamenti europei decisivi. Il presidente del Consiglio vola a Parigi per un nuovo vertice dei “Volenterosi”, confermando il - facebook.com facebook

Ucraina: volenterosi, il gioco dell’oca della guerra Non c’è il cessate il fuoco ma c’è chi deve controllarlo: una forza guidata da paesi Nato invisi a Mosca con gli Usa a sostegno Si allarga così il conflitto e Meloni si smarca: no soldati italiani Tommaso Di Fran x.com

