Meeting di Rimini l’edizione 2026 nel segno di Dante Avrà per titolo L’amor che move il sole e l’altre stelle

L’edizione 2026 del Meeting di Rimini, intitolata “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, si svolgerà dal 21 al 26 agosto. La 47ª edizione si ispira al celebre verso di Dante Alighieri, sottolineando il valore universale dell’amore come forza motrice. Un’occasione per riflettere sui temi fondamentali della convivenza e del dialogo tra i popoli, in continuità con l’impegno e la tradizione dell’evento.

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”. L’ultimo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri è il titolo della 47ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, in programma a Rimini dal 21 al 26 agosto 2026. Oggi è stato presentato il manifesto della nuova edizione. Nella frammentazione e solitudine, nell’urgenza di pace e unità che segna le nostre società e le nostre vite personali, il titolo di quest’anno desidera mettere a tema una dinamica originale, quella forza che attrae e armonizza di cui Dante si fa cantore e testimone. “Con questo titolo – osserva Bernhard Scholz, presidente del Meeting – vogliamo riscoprire l’origine e il destino del mondo che ci è affidato e della nostra stessa esistenza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Concerto "L'amor che move il sole e l'altre stelle" a Triggiano

Leggi anche: Oroscopo di oggi 4 gennaio 2026: le stelle parlano, segno per segno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dante guida il Meeting di Rimini 2026: amore e libertà al centro - Il Meeting 2026 si terrà a Rimini dal 21 al 26 agosto nel segno di Dante e dell’amore come forza che muove il mondo. businesspeople.it

'L’amor che move il sole e l’altre stelle'. Il manifesto del Meeting 2026 - «L’amor che move il sole e l’altre stelle»: L’ultimo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri è il titolo della 47ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, in programma a Rimini dal 21 ... newsrimini.it