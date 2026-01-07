Medicina Firenze lancia il ‘salvagente’ | tutor esami extra e nuovi posti per chi resta fuori

A Firenze, la scuola di Medicina introduce il ‘salvagente’ per affrontare le iscrizioni del prossimo anno accademico. Il progetto prevede tutor dedicati, esami extra e nuovi posti disponibili per studenti esclusi. Domani, su Universitaly, saranno pubblicate le graduatorie nazionali di Medicina e Odontoiatria per il 2025-2026, segnando un momento importante per l’accesso ai corsi di laurea nel settore sanitario.

FIRENZE – L’ora della verità sta per scoccare. Domani su Universitaly saranno pubblicate le graduatorie nazionali di Medicina e Odontoiatria per l’anno 2025-2026. Ma l’ Università di Firenze ha deciso di non aspettare passivamente il verdetto. L’Ateneo ha varato un piano straordinario. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’eventuale delusione o le difficoltà del “semestre aperto” in una nuova opportunità, evitando che i ragazzi disperdano mesi di studio. Per chi deve colmare lacune formative (OFA), gennaio sarà un mese di lavoro intenso ma guidato. L’Università ha organizzato percorsi di 12 ore per consolidare le basi di chimica, biologia e fisica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Short Track, la roulette russa dell’Italia femminile verso Milano Cortina 2026. In sei per cinque posti, chi resta fuori?

Leggi anche: Esclusi da medicina? L’università di Firenze lancia il ‘piano B’: riaperti i termini per otto corsi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Esclusi da medicina L’università di Firenze lancia il ‘piano B’: riaperti i termini per otto corsi - facebook.com facebook