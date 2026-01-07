McVicar | Clooney in Francia? Ovvio l' Europa è terra promessa per gli americani

George Clooney ha scelto la Francia come meta, sottolineando come l’Europa continui ad essere una destinazione attraente per molti cittadini americani. Questa tendenza riflette le opportunità e l’interesse crescente negli Stati Uniti per il continente europeo, considerato un luogo di charme e possibilità. La presenza di figure note come Clooney evidenzia come l’Europa resti una meta preferita per chi cerca nuove occasioni e un contesto internazionale.

SORRENTO – «Clooney in Francia? È una scelta naturale: oggi l'Europa è una terra promessa per molti americani». Daniel McVicar, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo nella serie TV Beautiful e presidente del Sorrento Film and Food Festival, commenta così il crescente interesse di personalità americane per l'Europa, a partire dal caso Clooney. Da anni residente in Italia, a Torino, dove cresce il figlio Pietro, McVicar è diventato cittadino italiano il 25 dicembre 2023. «Da cittadino italiano orgoglioso – sottolinea – capisco bene cosa significhi scegliere l'Europa come casa, soprattutto quando si pensa a crescere i figli in un ambiente più protetto e in una cultura nella quale mi sono sempre sentito a mio agio». 🔗 Leggi su Iltempo.it

