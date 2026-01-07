McTominay | Rammaricati per il risultato siamo andati vicino alla vittoria
Dopo il pareggio per 2-2 contro il Verona al Maradona, Scott McTominay ha commentato il match. Lo scozzese, centrocampista dell'azzurro, ha espresso rammarico per il risultato, sottolineando come la squadra sia stata vicina alla vittoria. Le sue parole forniscono un’analisi equilibrata sulla prestazione, evidenziando l’impegno e le occasioni create durante l’incontro.
Le parole dello scozzese al termine del match pareggiato col Verona al Maradona. Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha commentato a DAZN il pareggio per 2-2 . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
