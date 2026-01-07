McTominay | Rammaricati per il risultato siamo andati vicino alla vittoria

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Verona al Maradona, Scott McTominay ha commentato il match. Lo scozzese, centrocampista dell'azzurro, ha espresso rammarico per il risultato, sottolineando come la squadra sia stata vicina alla vittoria. Le sue parole forniscono un’analisi equilibrata sulla prestazione, evidenziando l’impegno e le occasioni create durante l’incontro.

DAZN - Napoli, McTominay: "Partite ravvicinate? Normale nel calcio, ci siamo allenati normalmente, Lobotka fondamentale per noi" - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Cremonese. napolimagazine.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.